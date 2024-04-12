Лодейщикова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.
Сын: Ладейщиков Дорофей Алексеев
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Ладейщиков Фёдор Алексеев
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.
Сын: Ладейщиков Герасим Алексеев
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.
Дочь: Анна 2-я Алексеева
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.
Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно