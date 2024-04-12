Лодейщикова Марфа Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейщикова Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1802 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1826 ст.

Сын: Ладейщиков Дорофей Алексеев

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Ладейщиков Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1833 ст.

Сын: Ладейщиков Герасим Алексеев

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836 ст.

Дочь: Анна 2-я Алексеева

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1837 ст.

Сын: Ладейщиков Иван Алексеев

Отец ребёнка: Лодейщиков Алексей Евфимов

Старикова, Каменский, Свердловская область
Рождение
Вычислено 1901 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лодейщиков Алексей Евфимов

Смерть
Неизвестно
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