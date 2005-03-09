Егорова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1986

Отец: Егоров Алексей Владимирович

Мать: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
09.03.2005

Дочь: Егорова Вероника Максимовна

Отец ребёнка: Созонов Максим Юрьевич

Рождение ребёнка
19.11.2008

Сын: Житинский Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Житинский Виктор Анатольевич

Рождение ребёнка
25.12.2022

Дочь: Житинская Ева Викторовна

Отец ребёнка: Житинский Виктор Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Созонов Максим Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житинский Виктор Анатольевич

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