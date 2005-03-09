Егорова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1986
Отец: Егоров Алексей Владимирович
Мать: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
09.03.2005
Дочь: Егорова Вероника Максимовна
Отец ребёнка: Созонов Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
19.11.2008
Сын: Житинский Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Житинский Виктор Анатольевич
Рождение ребёнка
25.12.2022
Дочь: Житинская Ева Викторовна
Отец ребёнка: Житинский Виктор Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно