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(Фисюра) Валентина Григорьевна

Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Фисюра Григорий Афанасьевич

Мать: Фисюра Ульяна Герасимовна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
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