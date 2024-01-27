Ethington Eberley Roy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ethington Eberley Roy

Место рождения

Lenore, Nelson, Kentucky, USA

Дата рождения

08.02.1909

Дата смерти

18.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1909

Отец: Ethington Preston Price

Мать: Ethington Mary Eva

Lenore, Nelson, Kentucky, USA
Бракосочетание
10.03.1942

Жена: Ethington Lela Edythe

Mesa, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ethington Lela Edythe

Смерть
18.11.1993
Yuba City, Sutter, California, USA
Похороны
Неизвестно
Sutter, Sutter, California, USA
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