Ethington Eberley Roy
Место рожденияLenore, Nelson, Kentucky, USA
Дата рождения08.02.1909
Дата смерти18.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1909
Отец: Ethington Preston Price
Мать: Ethington Mary Eva
Lenore, Nelson, Kentucky, USA
Бракосочетание
10.03.1942
Жена: Ethington Lela Edythe
Mesa, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ethington Lela Edythe
Смерть
18.11.1993
Yuba City, Sutter, California, USA
Похороны
Неизвестно
Sutter, Sutter, California, USA