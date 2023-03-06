Ситников Андреян (Родион) Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Герасим Герасимов
Мать: Ситникова Ирина
Рождение ребёнка
05.11.1827
Сын: Ситников Михаил Андреянов
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Савина
Рождение ребёнка
07.05.1831
Сын: Ситников Николай Андреянов
Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Савина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ситникова Евдокия Савина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Косьмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евфимия Родионовна
Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно