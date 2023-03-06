Ситников Андреян (Родион) Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Андреян (Родион) Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Герасим Герасимов

Мать: Ситникова Ирина

Рождение ребёнка
05.11.1827

Сын: Ситников Михаил Андреянов

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Савина

Рождение ребёнка
07.05.1831

Сын: Ситников Николай Андреянов

Мать ребёнка: Ситникова Евдокия Савина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Евдокия Савина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Косьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евфимия Родионовна

Мать ребёнка: Ситникова Анастасия Косьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Анастасия Косьмина

Смерть
Неизвестно
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