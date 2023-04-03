(Павлова) Мария Ивановна
Место рожденияАлександро-Невский Свеаборгский крепостной собор
Дата рождения23.01.1910
Дата смерти22.01.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910
Отец: Павлов Иван Галактионович
Мать: Прасковья Яковлевна
Александро-Невский Свеаборгский крепостной собор
Крещение
31.01.1910
Смерть
22.01.1911
Поцелуево, Дновский муниципальный район, Псковская область
от простуды