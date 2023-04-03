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(Павлова) Мария Ивановна

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Место рождения

Александро-Невский Свеаборгский крепостной собор

Дата рождения

23.01.1910

Дата смерти

22.01.1911

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1910

Отец: Павлов Иван Галактионович

Мать: Прасковья Яковлевна

Александро-Невский Свеаборгский крепостной собор
Крещение
31.01.1910
Смерть
22.01.1911
Поцелуево, Дновский муниципальный район, Псковская область
от простуды
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