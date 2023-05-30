Верес Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верес Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коцуба (Верес) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова (Верес) Юлия Васильевна

Мать ребёнка: Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна

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