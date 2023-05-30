Верес Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коцуба (Верес) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова (Верес) Юлия Васильевна
Мать ребёнка: Верес (Видникевич) Ольга Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно