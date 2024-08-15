Казанцева Наталья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1913
Дата смерти03.12.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казанцев Георгий
Рождение ребёнка
20.09.1937
Сын: Казанцев Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Казанцев Георгий
Смерть
03.12.1993
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область