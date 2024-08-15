Казанцева Наталья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Наталья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1913

Дата смерти

03.12.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Георгий

Рождение ребёнка
20.09.1937

Сын: Казанцев Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Казанцев Георгий

Смерть
03.12.1993
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область

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