Волохова Домина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолохова Домина

Волохова Домина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волохова Афонасий

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончарова (Волохова) Наташа

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова (Волохова) Вера

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собольщикова (Волохова) Мария

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бычкова (Волохова) Надежда

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волохова) Матрёна

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халдина (Волохова) Анна

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волохов Митрофан

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна

Отец ребёнка: Волохов Митрофан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.