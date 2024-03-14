Волохова Домина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волохова Афонасий
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончарова (Волохова) Наташа
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова (Волохова) Вера
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собольщикова (Волохова) Мария
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бычкова (Волохова) Надежда
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волохова) Матрёна
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халдина (Волохова) Анна
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волохов Митрофан
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дегтярёва (Волохова) Анастасия Митрофановна
Отец ребёнка: Волохов Митрофан
Смерть
Неизвестно