Степашихина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1990
Сын: Степашихин Асватур Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.03.1994
Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович
Крым, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.02.2000
Дочь: Евлакова Марина Игоревна
Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евлакова Елизавета Игоревна
Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович
Бракосочетание
Неизвестно