Степашихина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степашихина Мария Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1990

Сын: Степашихин Асватур Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
19.03.1994

Сын: Евлаков Сергей Игорьевич

Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович

Крым, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.02.2000

Дочь: Евлакова Марина Игоревна

Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлаков Николай Игоревич

Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евлакова Елизавета Игоревна

Отец ребёнка: Евлаков Игорь Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлаков Игорь Павлович

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