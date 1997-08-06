Фишов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1929
Дата смерти06.08.1997
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929
Отец: Фишов Василий Степанович
Мать: Фишова Прасковья
Рождение ребёнка
14.11.1957
Дочь: Юрьева Ольга Александровна
Мать ребёнка: Фишова (Полуянова) Анна Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1959
Сын: Фишов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Фишова (Полуянова) Анна Александровна
Смерть
06.08.1997