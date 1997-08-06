Фишов Александр Васильевич 03.03.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фишов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1929

Дата смерти

06.08.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1929

Отец: Фишов Василий Степанович

Мать: Фишова Прасковья

Рождение ребёнка
14.11.1957

Дочь: Юрьева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Фишова (Полуянова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1959

Сын: Фишов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Фишова (Полуянова) Анна Александровна

Смерть
06.08.1997

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