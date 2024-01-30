Валюжинич (Останькович) Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валюжинич (Останькович) Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мещанка с. Добрае Чериковского уезда
Рождение ребёнка
26.07.1903

Сын: Валюженич (Валуженич) Николай (Ермолай) Январьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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