Валюжинич (Останькович) Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Мещанка с. Добрае Чериковского уезда
Рождение ребёнка
26.07.1903
Сын: Валюженич (Валуженич) Николай (Ермолай) Январьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Доброе, Мстиславский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно