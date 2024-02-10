Матвеевская (Ткачева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Рождение ребёнка
1917
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1934
Смерть
Неизвестно