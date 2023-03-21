Финагина (Тюрина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Иван
Мать: Тюрина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доронин Андрей
Отец ребёнка: Доронин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финагин Дмитрий
Отец ребёнка: Финагин Николай
Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финагин Николай