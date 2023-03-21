Финагина (Тюрина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финагина (Тюрина) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Иван

Мать: Тюрина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доронин Андрей

Отец ребёнка: Доронин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финагин Дмитрий

Отец ребёнка: Финагин Николай

Ковернино, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финагин Николай

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