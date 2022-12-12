Антонина Васильевна Константинова (Новгородова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Евгений Александрович Константинов

Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов

Рождение ребёнка
20.02.1939

Дочь: Тамара Александровна Константинова ( Уразова)

Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Александрович Константинов

Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов

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