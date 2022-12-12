Антонина Васильевна Константинова (Новгородова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Евгений Александрович Константинов
Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов
Рождение ребёнка
20.02.1939
Дочь: Тамара Александровна Константинова ( Уразова)
Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Александрович Константинов
Отец ребёнка: Александр Иванович Константинов