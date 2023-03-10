Шемонаев (Неизвестно) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1870
Дочь: Дарья Антиповна
Отец ребёнка: Шемонаев Антип Егорович
Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно