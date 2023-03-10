Шемонаев (Неизвестно) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемонаев (Неизвестно) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1870

Дочь: Дарья Антиповна

Отец ребёнка: Шемонаев Антип Егорович

Самарская губ., Бузулукский у., х.Богатырёвский, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемонаев Антип Егорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещанская жена
Место жительства
Неизвестно
Савельевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
с.Савельевка
Смерть
Неизвестно
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