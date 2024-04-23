Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна
Место рожденияд. Фокинцы Пригородного р-на Свердловской обл
Дата рождения16.02.1890
Дата смерти24.11.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
безграмотная
Рождение ребёнка
21.01.1921
Дочь: Пономарева (Зверева) Домника Ивановна
Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
29.09.1923
Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич
Рождение ребёнка
24.02.1928
Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич
Смерть
24.11.1972
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно