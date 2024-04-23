Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Бабайлова) Анна Ивановна

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Место рождения

д. Фокинцы Пригородного р-на Свердловской обл

Дата рождения

16.02.1890

Дата смерти

24.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зверев Автоном Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Образование
Неизвестно
безграмотная
Рождение ребёнка
21.01.1921

Дочь: Пономарева (Зверева) Домника Ивановна

Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич

Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Зверев Киприян Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич

Рождение ребёнка
24.02.1928

Сын: Зверев Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Зверев Иван Меркурьевич

Смерть
24.11.1972
Причина смерти: старость
Похороны
Неизвестно

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