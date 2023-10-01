Ракицкий Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.2012
Дочь: Ракицкая Ульяна Юрьевна
Мать ребёнка: Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
16.07.2014
Дочь: Ракицкая Вилена Юрьевна
Мать ребёнка: Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна
Рождение ребёнка
27.12.2019
Дочь: Ракицкая Марианна Юрьевна
Мать ребёнка: Пеленева-Ракицкая Мария Анатольевна