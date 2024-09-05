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Мезрин Артемий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866

Отец: Мезрин Петр Федосович

Мать: Мезрина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Мезрин Николай Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Мезрин Павел Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мезрин Павел Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Мезрин Николай Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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