Мезрин Артемий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1866
Отец: Мезрин Петр Федосович
Мать: Мезрина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1872
Сын: Мезрин Николай Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Мезрин Николай Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно