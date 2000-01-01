Фирсюк (Соколова) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсюк (Соколова) Мария Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1952

Дочь: Андреева Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Фирсюк Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсюк Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Фирсюк Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсюк Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Фирсюк Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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