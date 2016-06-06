Хуснутдинова (Хуснутдинова) Наиля Киямовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинова (Хуснутдинова) Наиля Киямовна

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

27.04.1934

Дата смерти

06.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1934

Отец: Хуснутдинов Киям Хуснутдинович

Мать: Хуснутдинова Ашраф

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
09.05.1958

Дочь: Юсупова Мадина Рафиковна

Отец ребёнка: Хуснутдинов Рафик Акмалович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуснутдинов Рафик Акмалович

Смерть
06.06.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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