Хуснутдинова (Хуснутдинова) Наиля Киямовна
Место рождения
Дата рождения27.04.1934
Дата смерти06.06.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1934
Отец: Хуснутдинов Киям Хуснутдинович
Мать: Хуснутдинова Ашраф
Рождение ребёнка
09.05.1958
Дочь: Юсупова Мадина Рафиковна
Отец ребёнка: Хуснутдинов Рафик Акмалович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2016
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)