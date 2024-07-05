Бобылев Прокопий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Бобылев Николай
Мать: не указана
Раскулачен и выслан 12.12.1933 из д. Мокруша Канского р-на ЗСК в Томскую обл. с семьей:
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Бобылева Любовь Прокопьевна
Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно