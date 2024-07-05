Бобылев Прокопий Николаевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобылев Прокопий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Бобылев Николай

Мать: не указана

Раскулачен и выслан 12.12.1933 из д. Мокруша Канского р-на ЗСК в Томскую обл. с семьей:
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Бобылева Любовь Прокопьевна

Мать ребёнка: Бобылева Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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