Гуселетова Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Агафья Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Гуселетов Харлам Матвеевич

Отец ребёнка: Гуселетов Матвей Терентьевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гуселетов Карп Матвеевич

Отец ребёнка: Гуселетов Матвей Терентьевич

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Матвей Терентьевич

Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи
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