Гуселетова Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Гуселетов Харлам Матвеевич
Отец ребёнка: Гуселетов Матвей Терентьевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Гуселетов Матвей Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Бабина Карташевской вол Тарской округи