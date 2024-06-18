Матвеева Евдокия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Евдокия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1893

Сын: Матвеев Иоанн Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Яковлев

Рождение ребёнка
14.04.1893 ст.

Сын: Матвеев Феодор (Фёдор) Михайлович

Отец ребёнка: Матвеев Михаил Яковлев

Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
по данным архивной справки по фонд 590 опись 20 дело 184 лист 136 об.-137 по старому стилю. По новому 27 апреля.
Смерть
Неизвестно

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