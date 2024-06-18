Матвеева Евдокия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1893
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Яковлев
Рождение ребёнка
14.04.1893 ст.
Сын: Матвеев Феодор (Фёдор) Михайлович
Отец ребёнка: Матвеев Михаил Яковлев
Мячково, Александровский муниципальный район, Владимирская область
по данным архивной справки по фонд 590 опись 20 дело 184 лист 136 об.-137 по старому стилю. По новому 27 апреля.
Смерть
Неизвестно