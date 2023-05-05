Санникова Пелагея Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Санников Александр Никитович
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
08.05.1834
Дочь: (Санникова) Гликерия Никитовна
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1835
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: (Санникова) Анна Никитовна
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
28.10.1838
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Санников Феофилакт Никитович
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: (Санникова) Матрона Никитовна
Отец ребёнка: Санников Никита Иванович