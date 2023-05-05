Санникова Пелагея Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Пелагея Осипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1814

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Никита Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Санников Александр Никитович

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Рождение ребёнка
08.05.1834

Дочь: (Санникова) Гликерия Никитовна

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Санников Сергей Никитов

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: (Санникова) Анна Никитовна

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Санников Зиновий Никитов

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Санников Феофилакт Никитович

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: (Санникова) Матрона Никитовна

Отец ребёнка: Санников Никита Иванович

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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