Колосова (Щукина) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Щукина) Евдокия Павловна

Место рождения

д.Крапивино

Дата рождения

13.02.1900 ст.

Дата смерти

30.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1900 ст.

Отец: Щукин Павел

Мать: не указана

д.Крапивино
Бракосочетание
26.01.1920

Муж: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
26.10.1924

Сын: Колосов Николай Ильич

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
08.04.1931

Сын: Колосов Василий Ильич

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
16.11.1936

Дочь: Моисеева Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Иван Ильич

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ильинична

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ильинична

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колосов Александр Ильич

Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович

Смерть
30.11.1987
Причина смерти: Инсульт
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