Колосова (Щукина) Евдокия Павловна
Место рожденияд.Крапивино
Дата рождения13.02.1900 ст.
Дата смерти30.11.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1900 ст.
Отец: Щукин Павел
д.Крапивино
Бракосочетание
26.01.1920
Рождение ребёнка
26.10.1924
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
08.04.1931
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
16.11.1936
Дочь: Моисеева Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колосов Иван Ильич
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ильинична
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ильинична
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колосов Илья Степанович
Смерть
30.11.1987
Причина смерти: Инсульт