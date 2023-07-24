Андреева (Андреева) ???? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Андреева) ????

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1953

Муж: Андреев Иван

Рождение ребёнка
Около 18.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иван

Рождение ребёнка
13.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Иван

Смерть
Около 1962
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