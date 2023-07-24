Андреева (Андреева) ????
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1953
Муж: Андреев Иван
Рождение ребёнка
Около 18.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Иван
Рождение ребёнка
13.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Иван
Смерть
Около 1962