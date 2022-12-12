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Петров Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1961

Отец: Петров Василий Васильевич

Мать: Петрова Вера Георгиевна

Рождение ребёнка
13.07.1987

Дочь: Петрова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1992

Сын: Петров Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Ирина Валерьевна

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