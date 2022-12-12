Петров Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1961
Отец: Петров Василий Васильевич
Мать: Петрова Вера Георгиевна
Рождение ребёнка
13.07.1987
Дочь: Петрова Вера Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1992
Сын: Петров Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Ирина Валерьевна