Мельников Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1967

Отец: Мельников Владимир Павлович

Мать: Мельникова (Паукова) Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
28.08.1990

Сын: Мельников Сергей Игоревич

Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
24.01.1993

Дочь: Симашева (Мельникова) Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
20.06.1994

Дочь: Соколова (Мельникова) Надежда Игоревна

Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
30.01.2004

Сын: Мельников Александр Игоревич

Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Рождение ребёнка
01.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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