Мельников Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1967
Рождение ребёнка
28.08.1990
Сын: Мельников Сергей Игоревич
Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
24.01.1993
Дочь: Симашева (Мельникова) Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
20.06.1994
Дочь: Соколова (Мельникова) Надежда Игоревна
Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
30.01.2004
Сын: Мельников Александр Игоревич
Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Рождение ребёнка
01.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельникова (Яранцева) Галина Викторовна
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область