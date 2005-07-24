Дубровина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1905

Дата смерти

18.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905

Отец: Дубровин Петр

Мать: Арина

Рождение ребёнка
Около ?.06.1929

Дочь: Чепуштанова Валентина

Отец ребёнка: Дубровин Павел

Рождение ребёнка
21.10.1935

Сын: Дубровин Михаил

Отец ребёнка: Дубровин Павел

Рождение ребёнка
17.11.1938

Дочь: Костырева Ираида

Отец ребёнка: Дубровин Павел

Рождение ребёнка
08.02.1941

Сын: Дубровин Виталий

Отец ребёнка: Дубровин Павел

каменский район, троицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеленина Зинаида

Отец ребёнка: Дубровин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубровин Павел

Смерть
18.07.1990
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