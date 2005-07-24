Дубровина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1905
Дата смерти18.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905
Отец: Дубровин Петр
Мать: Арина
Рождение ребёнка
Около ?.06.1929
Дочь: Чепуштанова Валентина
Отец ребёнка: Дубровин Павел
Рождение ребёнка
21.10.1935
Сын: Дубровин Михаил
Отец ребёнка: Дубровин Павел
Рождение ребёнка
17.11.1938
Дочь: Костырева Ираида
Отец ребёнка: Дубровин Павел
Рождение ребёнка
08.02.1941
Сын: Дубровин Виталий
Отец ребёнка: Дубровин Павел
каменский район, троицкое
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеленина Зинаида
Отец ребёнка: Дубровин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубровин Павел
Смерть
18.07.1990