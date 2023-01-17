Большакова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1936
Сын: Большаков Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Большаков Николай
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Большаков Николай
Смерть
Неизвестно