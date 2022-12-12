Кузьминов (Козьмин) Герасим Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1911
Михаила-Архангела на Дорке, Загорновская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузьминов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Василий Герасимович
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Николай Герасимович
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьминов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Герасимовна
Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно