Кузьминов (Козьмин) Герасим Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьминов (Козьмин) Герасим Петров

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Место рождения

Старково, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Старково, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.05.1911

Жена: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Михаила-Архангела на Дорке, Загорновская волость, Бронницкий уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузьминов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Старково, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Василий Герасимович

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Николай Герасимович

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьминов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Герасимовна

Мать ребёнка: Козмина (кузьминова) Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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