Придворов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1907
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.08.1907
Отец: Придворов Иван
В 1935 - 1959гг село Сысоево Каракульский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.04.1935
Сын: Придворов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Воробьева Евгения Алексеевна
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Смерть
1976
Миасс, Миасский, Челябинская область