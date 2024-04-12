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Придворов Александр Иванович

Место рождения

Сысоево, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

12.08.1907

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1907

Отец: Придворов Иван

Мать: не указана

Сысоево, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
В 1935 - 1959гг село Сысоево Каракульский район Челябинская область
Рождение ребёнка
21.04.1935

Сын: Придворов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Воробьева Евгения Алексеевна

Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
До 12.11.1960 г город Аша Миньярский район Челябинская область
Смерть
1976
Миасс, Миасский, Челябинская область
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