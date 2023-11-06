Попкова Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Людмила Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1978

Отец: не указан

Мать: Попкова Лидия Ивановна

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