Алексей Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Иван Иванов (Ич)
Мать: Афимья Афанасьева (Вна)
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.01.1875 ст.
Жена: Ирина Иванова (Вна)
Смерть
Неизвестно