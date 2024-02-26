Алексей Иванов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1828 г.р.

Жена

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Иван Иванов (Ич)

Мать: Афимья Афанасьева (Вна)

Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
12.01.1875 ст.

Жена: Ирина Иванова (Вна)

Смерть
Неизвестно

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