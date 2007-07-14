Маслов Роман Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Роман Евгеньевич

Маслов Роман Евгеньевич

avatar

Место рождения

Севастополь, Города, Таврическая губерния

Дата рождения

14.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2007

Отец: Маслов Евгений Сергеевич

Мать: Маслова Мария Александровна

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close