Чернцова (Староверова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернцова (Староверова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914 ст.

Сын: Чернцов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Чернцов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
?.02.1916 ст.

Дочь: Чернцова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чернцов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернцов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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