Чернцова (Староверова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914 ст.
Сын: Чернцов Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Чернцов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
?.02.1916 ст.
Дочь: Чернцова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чернцов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно