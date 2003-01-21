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Талкин Василий Максимович

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Место рождения

д.Бурлыгино Демидовского р-на

Дата рождения

07.01.1921

Дата смерти

21.01.2003

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Около 1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921

Отец: Талкин Максим Нестерович

Мать: Талкина Мария Ивановна

д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
11.06.1944
медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
13.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.2003
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на
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