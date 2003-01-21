Талкин Василий Максимович
Место рожденияд.Бурлыгино Демидовского р-на
Дата рождения07.01.1921
Дата смерти21.01.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1921
Отец: Талкин Максим Нестерович
Мать: Талкина Мария Ивановна
д.Бурлыгино Демидовского р-на
Военная награда
11.06.1944
медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
13.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.01.2003
Похороны
Неизвестно
д.Максимово Демидовского р-на