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Зубков Сидор Тимофеев

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Зубков Тимофей Давыдов

Мать: Зубкова Авдотья Осипова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Пелагея Сидорова

Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Зубков Савин Сидоров

Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Зубков Акинфей Сидоров

Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Пелагея Сидорова

Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Васса Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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