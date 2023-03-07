Зубков Сидор Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: Зубков Тимофей Давыдов
Мать: Зубкова Авдотья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Пелагея Сидорова
Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Зубков Савин Сидоров
Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Пелагея Сидорова
Мать ребёнка: Зубкова Васса Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Васса Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812