Вересова Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова Александра Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1874

Сын: Вересов Агафангел Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Рождение ребёнка
20.03.1877

Дочь: Лашина Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Рождение ребёнка
10.12.1884

Сын: Вересов Александр Иванович

Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
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