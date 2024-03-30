Вересова Александра Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.01.1874
Сын: Вересов Агафангел Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Рождение ребёнка
20.03.1877
Дочь: Лашина Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Рождение ребёнка
10.12.1884
Сын: Вересов Александр Иванович
Отец ребёнка: Вересов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно