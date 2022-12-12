Слуцкая (Контровская) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2020
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Контровский Филипп Викторович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1951
Дочь: Щукина Вера Николаевна
Отец ребёнка: Слуцкий Николай Мифодьевич
Крапивно, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020