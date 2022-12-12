Слуцкая (Контровская) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слуцкая (Контровская) Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Контровский Филипп Викторович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1951

Дочь: Щукина Вера Николаевна

Отец ребёнка: Слуцкий Николай Мифодьевич

Крапивно, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Слуцкий Николай Мифодьевич

Смерть
2020
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