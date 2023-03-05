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Костырев Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1920

Дата смерти

26.11.1969

Пол

Мужской

Отец

После 1897 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920

Отец: Костырев Иван Федорович

Мать: Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырева Галина Апполоновна

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костырева Галина Апполоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костырева Галина Апполоновна

Смерть
26.11.1969
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Сибирское кладбище
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