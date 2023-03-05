Костырев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1920
Дата смерти26.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1920
Отец: Костырев Иван Федорович
Мать: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырева Галина Апполоновна
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Костырева Галина Апполоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.1969
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Сибирское кладбище