Акинин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акинин Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1831 и 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1802 г.р.

Жена

1834 г.р.
1834 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1835

Отец: Акинин Кузьма

Мать: Праскева

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Феодосия

Рождение ребёнка
1857

Сын: Акинин Иван

Мать ребёнка: Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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