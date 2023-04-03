Акинин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1831 и 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1831 и 1835
Отец: Акинин Кузьма
Мать: Праскева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Акинин Иван
Мать ребёнка: Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно