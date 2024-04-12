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Иван Захарович

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

09.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Захар Васильев

Мать: Наталья Дометиева

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
08.11.1853

Жена: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.03.1864

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
09.10.1913
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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