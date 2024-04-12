Иван Захарович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти09.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Захар Васильев
Мать: Наталья Дометиева
Бракосочетание
08.11.1853
Жена: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
14.03.1864
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1913
Причина смерти: старость