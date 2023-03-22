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Чупин Андриян Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1674 по 1679

Дата смерти

18.01.1759 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1674 по 1679

Отец: Чюпин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Чупина Мавра Андреева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
С 1719 по 1720

Сын: Чупин Федор Андреев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
18.01.1759 ст.
Порозиха, Чарышская волость, Змеиногорский уезд
170-9-139а (ГАТО, г. Томск). Лист 18 оборот. Умер в возрасте 80 лет.
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