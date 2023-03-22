Чупин Андриян Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1674 по 1679
Дата смерти18.01.1759 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1674 по 1679
Отец: Чюпин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Чупина Мавра Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
С 1719 по 1720
Сын: Чупин Федор Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.01.1759 ст.
Порозиха, Чарышская волость, Змеиногорский уезд
170-9-139а (ГАТО, г. Томск). Лист 18 оборот. Умер в возрасте 80 лет.