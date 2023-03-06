Гоман Григорий Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гоман Сидор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1920
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
27.11.1927
Сын: Гоман Василий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гоман Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно