Гоман Григорий Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоман Григорий Сидорович

Гоман Григорий Сидорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гоман Сидор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1920

Сын: Гоман Иван Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
27.11.1927

Сын: Гоман Василий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоман Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоман Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоман Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close