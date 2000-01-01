Юдакова (Сокова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдакова (Сокова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соков Михаил

Мать: Сокова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарасова Надежда Борисовна

Отец ребёнка: Юдаков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаков Виктор Борисович

Отец ребёнка: Юдаков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаков Николай Борисович

Отец ребёнка: Юдаков Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юдаков Михаил Борисович

Отец ребёнка: Юдаков Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдаков Борис

Смерть
Неизвестно
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