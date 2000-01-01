Юдакова (Сокова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соков Михаил
Мать: Сокова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарасова Надежда Борисовна
Отец ребёнка: Юдаков Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдаков Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдаков Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юдаков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдаков Борис
Смерть
Неизвестно