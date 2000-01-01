Бессонов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессонов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бессонов Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1977

Сын: Бессонов Олег Иванович

Мать ребёнка: Бессонова Алла Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Бессонова Алла Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бессонова Алла Николаевна

Смерть
Неизвестно
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