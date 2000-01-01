Бессонов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бессонов Василий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1977
Мать ребёнка: Бессонова Алла Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Бессонова Алла Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно