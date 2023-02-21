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Зограф Андрей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1863

Дата смерти

1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1863

Отец: Зограф (zograf) Георгий (Юрий) Христофорович

Мать: Зограф Авдотья (Евдокия) Ивановна

Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907

Дочь: Орлова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Зограф Софья Петровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Зограф Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Зограф Софья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник Почтового Ведомства, автор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зограф Софья Петровна

Смерть
1910
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