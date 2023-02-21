Зограф Андрей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1863
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1863
Рождение ребёнка
Между 1903 и 1907
Дочь: Орлова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Зограф Софья Петровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Зограф Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Зограф Софья Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Чиновник Почтового Ведомства, автор
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зограф Софья Петровна
Смерть
1910