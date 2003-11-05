Сущенко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сущенко Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Юрий Викторович

Отец ребёнка: Сущенко Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Владимир Викторович

Отец ребёнка: Сущенко Виктор Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Александр Викторович

Отец ребёнка: Сущенко Виктор Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сущенко Виктор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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